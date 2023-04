Personām ar invaliditāti no jūlija plāno palielināt transporta pabalsta apmēru

LM norāda, ka šobrīd ir novērojams būtisks degvielas cenu pieaugums, dzīves dārdzības pieaugums kopumā, kas negatīvi ietekmē personu ar invaliditāti, kurām ir būtiski gaitas traucējumi, patstāvīgu pārvietošanos, ņemot vērā, ka personas ar invaliditāti kopumā ir viena no tām sabiedrības grupām, kuras ir pakļautas augstākam nabadzības un sociālās atstumtības riskam un papildu līdzekļu novirzīšana transporta izdevumu segšanai ne vienmēr ir iespējama, it īpaši, ja vienīgais ienākumu avots ir ar invaliditāti saistītie pabalsti vai pensija.

Vienlaikus LM aicina ņemt vērā, ka transporta pabalsta izmaksas mēneši katrai personai atšķiras, tāpat kā izmaksas periodi. Tādējādi, nosakot, ka no 1. jūlija transporta pabalsta izmaksa ir 105 eiro par pilnu sešu mēnešu periodu, transporta pabalsta izmaksa jaunajā apmērā pēc noteikumu projektā spēkā stāšanās dienas ir jānodrošina visiem pabalsta saņēmējiem, neatkarīgi no tā, par kādu sešu mēnešu periodu pabalsts tiek izmaksāt. Tas nepieciešams, lai neveidotos risks, ka 2023. gadā kāds varētu nesaņemt transporta pabalstu jau paaugstinātā apmērā, ja periods, par kuru transporta pabalsts tiek izmaksāts, sakās pirms spēkā stājies regulējums par transporta pabalsta paaugstināšanu.

Paredzēts, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra laikposmā no šī gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam nodrošina pabalsta izmaksu tādā apmērā, kādu to nosaka normatīvais regulējums līdz 2023. gada 30. jūnijam - 79,68 eiro, bet jau no 1. jūlija līdz 31. decembrim tā, kā to nosaka jaunie grozījumi - 105 eiro, skaidro LM.