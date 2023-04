VIDEO ⟩ Divi Ždanokas palīgi, Lindermans un citi. Tiesā nonāk lietas par Kremļa propagandistam Kiseļovam noteikto sankciju pārkāpšanu

Tomēr apsūdzēto darbības liecina, ka viņiem patiesībā bijušas bažas par savu sadarbību ar Krievijas federālo mediju holdingu, uzskata prokurore: "Tajā brīdī, kad kredītiestādes aizliedza šīm personām saņemt pa tiešo, jo atlīdzība nāca pa tiešo no "Rossiya Segodnya", tad tika noslēgts papildu līgums, lai apietu šo, iesaistot pavisam citu uzņēmumu, lai turpinātu. Un tad, kad aizliedza vēl šo, tad tika organizēts brauciens uz Kaļiņingradas apgabalu, lai tur atvērtu bankas kontu un tad būtu šīs kartes."

"Mazāka atlīdzība bija, teiksim, tādiem tehniskiem vai tulkam, bet tur tās atlīdzības variē no pāris tūkstošiem līdz 60 tūkstošiem [vienai personai]. (..) Jāsaprot, ka dažas personas to darīja vairāku gadu garumā. (..) Katrā ziņā, Krievijas Federācija nežēlo līdzekļus šiem pasākumiem," atklāj Griķe.

EP deputāte Ždanoka, lūgta komentēt apsūdzības diviem no saviem palīgiem, paziņoja, ka šonedēļ EP sesijā debatēs par tiesiskumu pieminējusi to, ka Latvijā tiekot vajāti 14 žurnālisti par saviem rakstiem. Uz norādi, ka apsūdzības ir par sankciju pārkāpšanu, Ždanoka paziņoja, ka viņai intervijai neesot laika un neko vairāk kā no EP tribīnes viņa nepateikšot.