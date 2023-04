VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Kremļa propagandisti sajūsmināti stāsta par jauno agresorvalsts ārpolitikas koncepciju

Par to izteicās arī militārais eksperts Igors Korotčenko, norādot, ka tas ļaus uz Krievijas diplomātu izraidīšanu no kādas valsts atbildēt ar daudz lielāku skaita "vaininieces" pārstāvju izraidīšanu no Krievijas. Pie asimetriskām darbībām piederot arī taktisko ieroču izvietošana Baltkrievijā. Faktiski šī asimetrija nozīmē, ka Krievija ir pasludinājusi, ka tā jebkādu iedomātu draudu gadījumā patur sev tiesības rīkoties neproporcionāli. Proti, atbilde jebkuriem draudiem, īstiem vai iedomātiem, būs daudz jaudīgāka.