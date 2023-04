Bijušais "Gazprombank" viceprezidents, cīnoties Ukrainas pusē, gandrīz zaudējis dzīvību

"Dņipro ir skaista pilsēta, kurā esmu bijis daudzas reizes," pie video raksta Volobujevs. "Šeit atrodas viens no galvenajiem militāro spēku glābšanas centriem. Un to galvenokārt dara krievvalodīgie ārsti. Lieki piebilst, ka viņus nevajadzēja "atbrīvot"! Viņiem Ukraina ir Dzimtene neatkarīgi no valodas. Ziniet, lielākā daļa no militārajiem spēkiem, ko es satiku, runā krieviski, un tas viņiem netraucē sist maskaviešus. Es arī automātiski pāreju uz krievu valodu ar krievvalodīgajiem. Valodas problēmu Ukrainā nebija un nav, šeit ir pagaidu p****i, no kuriem mēs attīrīsim savu valsti."