Raidījums: Saeimas deputāti skeptiski vērtē Levita priekšlikumus valsts finansējuma tērēšanai

Valsts piešķirtā nauda partijām šogad būs seši miljoni. Tos dala 15 partijas. Vislielākais finansējums ir partijai "Jaunā Vienotība" - viens miljons eiro. Valsts prezidents Egils Levits, ar kura atbalstu iepriekšējā Saeima ievērojami palielināja valsts līdzekļus politiskajiem spēkiem, īsi pirms termiņa beigām nācis ar jaunu ierosinājumu. Vismaz 30% no piešķirtās naudas, viņaprāt, jāizlieto partiju saturiskajam darbam. Ar to domāta pētījumu un aptauju finansēšana, semināru, apmācību un ekspertu diskusiju rīkošana. Tomēr Saeimas deputāti to vērtē skeptiski, norāda raidījums "Nekā personīga".