"Liekulība!" Evelīna Pārkere par konfliktu ar Roju Rodžeru

Kā skaidro Pārkere, viņa nemaz nav vēlējusies izdot grāmatu - sākotnēji tas bija plānots kā "Instagram" kurss, uz kuru viņu pamudinājusi kāda ārzemju kompānija. "Es viņiem katru dienu stāstīju par savu dzīvi, vienā brīdī aizskāru to mobinga tēmu, un viņi teica - cik interesanti! Un piedāvāja to kursu pārveidot par grāmatu. Man pat neaizgāja līdz smadzenēm, ka grāmata tomēr ir kaut kas prestižs, tam ir vērtība," saka Pārkere.

Grāmatas cena ir 25 eiro, tā ir digitālā formātā, taču nu izrādās, ka kompānija, ar kuru Evelīna strādājusi, vēlējās to pārdot par 45 eiro. "Viņi mani sasteidza. Kad tā grāmata tapa, es visu laiku ceļoju, es ļoti maz pievērsu [grāmatai] uzmanību. Es gribēju izstāstīt savu mobinga stāstu. (..) Un otrs, es tiešām cilvēkiem gribēju iemācīt to "Instagram". Es to negribu prezentēt kā grāmatu - bet gan tas ir mans stāsts un "Instagram" pamācība, digitālais kurss."