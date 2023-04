Viens no bobsleja PK posmiem nākamsezon norisināsies Siguldā

Kopā nākamsezon plānoti astoņi Pasaules kausa posmi, pirmais no kuriem norisināsies no 13. līdz 19.novembrim Ķīnas trasē Jaņcjinā. Savukārt Siguldā paredzēts sestais Pasaules kausa sacensību posms, sportistiem sacenšoties Siguldas trasē no 29.janvāra līdz 4.februārim.