Skandāls. "Ģimenes burkā" zvaigznes bijusī atklāj neglaimojošu informāciju

Edgars pēc lasītā žurnālā atbildi parādā nav palicis. "Es atzīstu, ka kādreiz neveicu šos maksājumus, bet nu jau ir pagājuši gadi, kopš to daru regulāri!"

Tā kā Edgars ir mācījies no kļūdām un pēdējos gados maksājis alimentus, viņš nesaprot, kāpēc vēl joprojām viņam liegta iespēja sazināties ar dēlu. Epizodē viņš ļāvis publiskot arī Markusa mammas Vitas sūtītās vēstules.

Graudiņš nav atmetis domu noskaidrot - ir Markuss viņa dēls vai tomēr ne. "Man ir svarīgi to saprast, jo vēlos sakārtot savas mantojuma lietas. Ja viņš ir mans dēls – viss ok, man nav nekādu pretenziju pret to. Ja nav, tad tas nav īsti korekti."