ĀM komentē Ķīnas vēstnieka Francijā izteikumus. Izsaukta Ķīnas vēstniecības pārstāve

Uz jautājumu, kam pieder Krievijas okupētā Krimas pussala, LU tika atbildējis, ka tas atkarīgs no tā, kā katrs šo problēmu uztver. Viņš piebildis, ka "no sākuma" Krima piederējusi Krievijai, tuvāk gan nepaskaidrojot, ko viņš domājis ar izteikumu "no sākuma".