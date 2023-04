No maija sadārdzināsies maksas pakalpojumi Vidzemes slimnīcā

Atsevišķu speciālistu maksas konsultāciju cenas ir pieaugušas, kas skaidrojams ne tikai ar faktisko izmaksu pieaugumu, bet arī ar to, ka vizītes laikā veiktie izmeklējumi turpmāk tiks iekļauti cenā. Piemēram, saņemot ginekologa konsultāciju, cenā iekļauta arī ultrasonogrāfijas veikšana. Sekojoši pacientam turpmāk būs jāmaksā tikai viena konkrēta un paredzama summa.

Lai padarītu cenrādi vieglāk izprotamu pacientiem, no tā atsevišķi izdalīti pakalpojumi juridiskām personām.

Piemēram, maksas konsultācijas turpmāk maksās no 30 līdz 60 eiro atkarībā no ārsta specialitātes. Patlaban ārstu maksas konsultācijas ir no 20 līdz 60 eiro.