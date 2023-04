SPKC: Katrs devītais noslīkušais ir bērns vai jaunietis

No 2013. līdz 2021.gadam noslīkuši 89 bērni vecumā līdz 19 gadiem, lielākā daļa no tiem - 15 līdz 19 gadus veci pusaudži un bērni līdz četru gadu vecumam. Dati liecina, ka visbiežāk bērni slīkst atklātās ūdenstilpēs - no 2013. līdz 2021.gadam dīķī noslīkuši 23 bērni, upē - 19 bērni, bet jūrā - astoņi bērni. Jaunāki bērni noslīkst gan ārtelpu, gan iekštelpu baseinos vai nenorobežotās piemāju ūdenstilpēs.