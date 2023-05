FOTO ⟩ Pēdējās izmaiņas priekšnesumā. Lūk, kā izskatīsies Latvijas pārstāvju priekšnesums lielajā Eirovīzijā

Pēc pirmā mēģinājuma TV režisors Juris Matuzelis sarunā ar LTV sacīja, ka viss ir augstā līmenī. "Protams, ir kaut kādas lietas, kas mums ir jāaiznes līdz BBC tehniskajam personālam, - to sajūtu, kādu mēs gribam dabūt. Jo ir kaut kādas situācijas, kur viņi kadrus ir ņēmuši ļoti tehniski, bet ir ļoti svarīgi to sajūtu dabūt, lai skatītāji sajūt gan dziesmas vēstījumu un arī to enerģiju, kas nāk no mākslinieka," sacīja Matuzelis.