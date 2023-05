Trīs no pieciem studējošajiem Latvijā maksā par studijām

52 augstākajās izglītības iestādēs - 28 augstskolās un 24 koledžās - kopumā apgūst zināšanas 75 400 studenti. No tiem 41,8% studē par valsts budžeta līdzekļiem.

Visbiežāk studenti izvēlas sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību programmas, kuras apgūst ap 25 000 jeb trešdaļa no kopējā studentu skaita. No tiem 61,4% jeb 15 411 studējošo ir sievietes. Salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu, šajās programmās ir par 934 studentiem mazāk. Tas ir lielākais studentu skaita samazinājums - 46,5% no kopējā studentu skaita samazinājuma visās programmās.