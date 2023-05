VIDEO ⟩ 36 gadi līdz īstajai diagnozei. Pacientes Svetlanas stāsts, cīnoties ar retu slimību

Šobrīd es priecājos un baudu, ka ir radusies paļāvība uz zālēm, ka es zinu, ka zāles palīdzēs, bet līdz tam, kad sākās lēkme, bija absolūta panika, trauksme. Tā sajūta, kad it kā gribas pārvilkt segu pāri, sastingt, lai tas neturpinātos.

Hereditārā angioedēma skar aptuveni 1 no 50 000 cilvēku pasaulē. Tā parasti tiek pārmantota ģimenē, tomēr vienā no četriem gadījumiem HAE nav ģenētiski pārmantota, bet to izraisa spontāna ģenētiska mutācija.