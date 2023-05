Rajevskis: Rinkēvičam ir lielas izredzes tikt ievēlētam par Valsts prezidentu

Viņaprāt, liekot likmi uz savu populārāko politiķi, apvienība "Jaunā vienotība" ( JV ) demonstrē to, ka ir gatava cīnīties par viņu, un tas ir ļoti nopietns pieteikums.

Vērtējot no partijas viedokļa, Rinkēviča kļūšana par prezidentu ir prestiža, bet ilgtermiņā "Vienotība" pazaudētu vienu no saviem populārākajiem politiķiem, jo viņš acīmredzot nevarēs vairs piedalīties kā viens no partijas līderiem nākamajās Saeimas vēlēšanās, skaidroja Rajevskis.