Lielbritānijas policija atvainojas karaliskās ģimenes fanei par aizturēšanu uz 13 stundām

Lielbritānijas policija atvainojusies karaliskās ģimenes fanei pēc tam, kad viņu arestēja un aizturēja 13 stundas par to, ka viņa stāvēja netālu no protestētāju grupas "Just Stop Oil" karaļa Čārlza kronēšanas ceremonijā, vēsta medijs "The Guardian".