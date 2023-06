16. Latvijas Republika. Publiskā telpa

Pirmais gejs. Žurnālists Kārlis Streips uz dzīvi Latvijā no Amerikas pārcēlās 1989. gadā. Viņš bija pirmais atklātais gejs Amerikas latviešu sabiedrībā un kļuva par pirmo atklāto geju Latvijas latviešu sabiedrībā. Divas reizes viņš ir bijis "the only gay in the village" (vienīgais gejs ciemā).