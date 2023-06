18. Latvijas Republika. Redzamība. Praidi. Draudzības dienas

2007

Rīgas Draudzības dienas un Vienlīdzības gājiens (atsakoties no politiski uzlādētā apzīmējuma "pride") notika no 31. maija līdz 3. jūnijam Rīgas centrā norobežotajā Vērmanes dārzā. Vienlaikus notika arī pretpasākums "Pasaule pret homoseksuālismu".

2008

2009

2010

2012

2015

Nedēļas laikā Rīgā 2015. gadā norisinājās gandrīz 70 pasākumu, savukārt gājienā piedalījās 5000 dalībnieku. "EuroPride – Riga" ieies vēsturē arī tādēļ, ka tas bija līdz šim garākais praida gājiens, un tas virzījās no Vērmanes dārza pa Elizabetes ielu, tad pa Brīvības ielu, pēc tam virzījās atpakaļ uz Vērmanes dāzu pa Bruņinieku un Tērbatas ielu. Gājienā piedalījās vairāki politiķi, to skaitā Saeimas deputāte Ilze Viņķele. "EuroPride 2015 – Riga" ir kļuvis par lielāko LGBT pasākumu Austrumeiropā. Tas arī kļuva par pozitīvu pagrieziena punktu sabiedrības attieksmei pret LGBT kopienu, jo gandrīz 2/3 no visiem pasākumu, tajā skaitā gājiena dalībnieku bija no Latvijas, vienlaikus arī kultūras darbinieki radīja īpašu atbalsta grupu, kampaņu "Kultūra iet Praidā", ko koordinēja portāls Satori.lv, un devās gājienā ar krekliem "Proud to be Homo Sapiens" (Lepni būt Homo Sapiens).