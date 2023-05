EP priekšsēdētāja: Daudz labāk saprotam Latvijas brīdinājumus par naidīgo kaimiņu

Kariņš atzīmēja, ka Eiropai ir jāgatavojas vairākiem pavērsieniem. Lai gan daudz tiek gaidīts no Ukrainas pretuzbrukuma un okupēto teritoriju atgūšanas, Eiropai ir jābūt gatavai atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik tas vien būs nepieciešams.

Kariņa ieskatā, svarīgi ir turēt Krieviju atbildīgu par tās pastrādātajiem noziegumiem. Viņš sacīja, ka noziegumi ir jādokumentē un jāiztiesā, savukārt Ukrainas atjaunošana jāfinansē lielākoties no Krievijas budžeta un fondiem.

Latvijas Ministru prezidents sacīja, ka Eiropā pret Krieviju noteiktās sankcijas ir svarīga daļa no valstu pūliņiem atbalstīt Ukrainu, tomēr ir jāpievērš uzmanība, lai sankcijas nebūtu iespējams apiet - to apiešana ir jāpadara tik smaga, ka Eiropā to nebūtu iespējams izdarīt.