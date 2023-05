"No viena grāvja otrā." Bažas par gaidāmo veselības "kodolu"

Digitalizācijai arī iezīmēts finansējums– aptuveni 35 miljoni no dažādiem Eiropas fondiem. Taču tas jau šobrīd rada risku atdurties turpat, kur iepriekš ar e-veselību, kuru lipināja kopā no projekta uz projektu un attīstība bija pakārtota pieejamajai naudai.

"Bažas ir par to, ka mēs arī tā iesim projektveidīgi - no projekta uz projektu. Ļoti svarīgi ir tomēr virzīties uz to kopīgo sistēmu, bet, kā es teicu, ja mums nav pieejams kopīgais arhitektūras dokuments, tad mēs arī nemaz nezinām, uz kurieni mēs virzāmies," saka RSU pārstāve Digitālās veselības padomē Daiga Behmane.