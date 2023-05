Skandāls Ziemeļvalstu pieņemšanā: režisore Ilze Burkovska-Jakobsena un Ogres mērs Egils Helmanis aplej viens otru ar vīnu

"Piecu Ziemeļvalstu kopējs pasākums (par godu viņu nacionālajiem svētkiem) Doma baznīcas iekšpagalmā, uz kuru jau uz pašu sākumu ierodas Ogres mērs Helmanis ar kādu kundzi vai kundze ar Helmani, - neviens tā arī nesaprata, kurš no viņiem tik uzaicināts. Pasākums ar ielūgumiem. Helmanis ar kādu kompāniju stāvēja ap galdu pasākums nomalē. Ārtelpas, dzīvā mūzika, vīns un uzkodas. Stundu pēc sākuma es un citi pasākuma viesi pamanījām dusmīgu Helmani skrienot ārā no pasākuma, vīnam no galvas pilot uz viņa gaiši zilā uzvalciņa. Tobrīd iedomājos, ka galvu vīna glāzē grūti izmērcēt, bet dažādi negadījumi gadās. Tad no tuvāk stāvošajiem sāka nākt ziņas, ka kāda sieviete viņam vīna glāzi izlēja uz galvas, - viņš skrējis pakaļ un izlējis viņai virsū pudeli, pēc tam no pasākuma aizgājis. Notikums nav dokumentēts foto/video."