Bohēmista vai mongoļa rapsodija? Atklāts leģendārās "Queen" dziesmas oriģinālais nosaukums

Manuskripts ir viens no aptuveni 1500 dziedātāja personīgajiem priekšmetiem, kas tiek izsolīts "Sotheby's" Londonā. Paredzams, ka septembrī, kad pieraksti nonāks izsolē, tie maksās no 800 000 līdz 1,2 miljoniem mārciņu jeb no 900 000 līdz 1,4 miljoniem eiro.

Tiek pārdoti arī citu "Queen" dziesmu tekstu pieraksti, tostarp "Don't Stop Me Now". Merkūrija ar roku rakstītajās piezīmēs dziesmai "Somebody to Love" arī ir iekļauti neizmantoti dziesmu teksti, savukārt viņa deviņu lappušu garie pieraksti dziesmai "We Are the Champions", kas arī ieskicēti 1974. gada kalendārā, varētu izmaksāt līdz 350 000 eiro.