Galvenie iemesli runām par koalīcijas paplašināšanu

"Vienošanās par valdību ir panākta, viņu panāca uzreiz pēc Saeimas vēlēšanām. Ja gribas jaunu valdību, tad lai atkal tie iziet ārā un pasaka, kāpēc. Tāda ir cena. Un pat ja tā ir kādam cena, vai tā ir mūsu problēma," saka Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS).

"Es zinu, ka ir sarūgtinājums kolēģiem. Nu kaut kā norijiet to!" pēc prezidenta ievēlēšanas sacīja Jaunās vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, turpinot: "[Uldis]Pīlēns un Raivis Dzintars izvēlējās tabureti, bet viņa nestrādā. Nu tad pajautājiet cilvēkiem apkārtējiem - rezultāti nav tik ātri, ko gaida arī sabiedrība. Līdz ar to es premjeram piekrītu.

Paplašināšana nozīmētu ZZS un Progresīvo pievienošanos esošajai valdībai. Taču tāds scenārijs ir maz ticams. Nacionālā apvienība un Apvienotais saraksts pret to iebilst. Viņi uzstāj, ka esošā triju partiju valdība ir labākais variants. Piesaukto vajadzību paplašināt koalīciju reformu veikšanai, Apvienotais saraksts un nacionāļi līdzīgā veidā sauc par rēķinu, kas "Jaunajai Vienotībai" jāmaksā par saņemtajām balsīm, bet AS un NA to neapmaksāšot.