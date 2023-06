Šī gada Eirovīzijas izmaksas līdz šim visaugstākās. Vai Latvija konkursā piedalīsies arī nākamgad?

Pērn, kad Latviju Turīnā pārstāvēja grupa "Citi zēni" ar dziesmu "Eat Your Salad", izmaksas sastādīja apmēram 140 tūkstošus eiro. Vēl gadu iepriekš, kad uz Roterdamu devās Samanta Tīna ar dziesmu "The Moon is Rising", dalība "Eirovīzijā" izmaksāja 150 tūkstošus eiro. Arī Samanta neizkļuva no pusfināla, tajā ar 14 punktiem paliekot pēdējā vietā.