NA un AS politiķi nepiekrīt kritikai par NEPLP darbību un atzinīgi vērtē līdzšinējo darbību

Saeimas deputāts kopumā pozitīvi vērtē NEPLP darbību par to, cik efektīvi Latvija ierobežo kremļa propagandas kanālu izplatību. Kā norāda Dombrava, uzraugošās institūcijas darbības rezultātā "nenoliedzami var veidoties aktīva opozīcija", līdzīgi kā tas bija kanāla ''Doždj''slēgšanas gadījumā.

Līdzīgi AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars uzsvēra NEPLP lēmumu nozīmi Krievijas propagandas kanālu ierobežošanā.

Jebkuru institūciju var skatīt no dažādiem aspektiem, un politiķa ieskatā ir svarīgi izvērtēt, ko sabiedriskās organizācijas ziņo un ceļ trauksmi, un izrietot no faktiem jāpieņem izsvērts un ne emocijās balstīts politisks lēmums.

Mediju organizācijas nosūtījušas kopīgu iesniegumu Saeimas priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam (AS) un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājai Ievai Brantei (AS), kurā paudušas neuzticību NEPLP pašreizējam sastāvam un pieprasa Saeimu atsaukt padomi no amata pienākumiem, uzsverot, ka tā sistemātiski pārkāpj pilnvaras un ierobežo neatkarīgu mediju darbu Latvijā.