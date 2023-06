VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": "Vagner" kaujinieki pasludināti par krāpšanas upuriem

Savukārt laikraksts "Financial Times" nācis klajā ar rakstu "Milzīgs pazemojums: neveiksmīgais pučs atklāj dziļas Putina režīma nepilnības". Tajā Krievijas opozīcijas politoloģe Jevgēņija Šulmane norāda, ka "to nevar uzskatīt par neko citu kā vājuma un disfunkcijas pazīmi. Tas nav kaut kāds negaidīts vienreizējs notikums vai ārējs šoks. Tā ir neatņemama kara sastāvdaļa".

Kārnegi Krievijas Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gabujevs laikrakstam atzina, ka "viņi apsolīja nevienu neaiztikt, bet es domāju, ka ir pilnīgi iespējams, ka kāds tiks ieslodzīts vai nomirs noslēpumainos apstākļos, lai nobiedētu pārējos. Pagaidām Putins ir sapratis, cik neaizsargāta ir sistēma, un mēģinās to labot".

Laikraksts "The Guardian" raksta, ka pagaidām vēl nekas nav beidzies. Ir iespējama dumpja atkārtošanās. Arī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens ir atzinis, ka lugas pēdējais cēliens vēl nav nospēlēts. "The Guardian" atgādina, ka Putins nodevību nepiedod, un atsaucas uz bijušā spiega Sergeja Skripaļa indēšanu, kas notika vairākus gadus pēc viņa pārbēgšanas. Tajā pašā laikā tiek atzīmēts, ka Prigožins vienmēr ir vēlējies un uzņēmies riskus, līdz ar to esot maz ticams ka viņš vēlēsies mierīgi "sēdēt" Baltkrievijā, kamēr Kremlis izformē viņa privāto armiju.