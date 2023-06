Igaunija un Lietuva vienojušās par kopīgu sprāgstvielu un lādiņu iepirkumu

Iepirkums ir sadalīts divās daļās. Iepirkuma konkursa pirmajā daļā sprāgstvielas un materiālus iegādāsies no deviņiem dažādiem pretendentiem, starp kuriem ir arī pretendenti no Igaunijas. Piemēram, tiek iepirktas plastmasas sprāgstvielas, spridzināšanas ierīces, detonatori utt. Iepirkuma otrajā daļā tiek iepirkti lādiņi, mīnas un to daļas, un līgumi ir parakstīti ar 11 pretendentiem. Piemēram, ir iespējams iegādāties dažādus lādiņus, prettanku mīnas ar dažādiem drošinātāju risinājumiem un daudz ko citu.