Darbību pārtrauc Prigožina mediju holdinga "Patriot" izdevumi

Tikmēr interneta izdevums "The Bell" piektdien, atsaucoties uz diviem avotiem "Patriot" un vienu no tā bijušajiem darbiniekiem, rakstīja, ka departamentu un nodaļu vadītāji ir informējuši savus padotos rakstīt atlūgumus saistībā ar holdinga darbības izbeigšanu. Iepriekš, 29.jūnijā, "The Bell" rakstīja, ka holdings meklē jaunu īpašnieku, un minēja Krievijas prezidenta Vladimira Putina drauga Jurija Kovaļčuka vārdu.