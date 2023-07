VIDEO ⟩ Skandāls Krievijā par bērna parādīto žestu raidījumā. Māte izsaka savu versiju

Konkrētais rokas žests ir kļuvis par starptautisku palīdzības lūguma signālu. To radīja Pasaules Sieviešu atbalsta tīkls sadarbībā ar Kanādas sieviešu atbalsta fondu Covid-19 pandēmijas sākumā, lai cilvēki, kuri cieš no vardarbības ģimenē, varētu norādīt uz to, skaļi nesakot, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība.