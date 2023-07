VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": propagandisti baida Rietumus ar "Vagner" algotņiem

Citi cenšas skaidrot Prigožina gājienu uz Maskavu un tā beigas kā kaut kādu sarežģītu politisko teātri, kura mērķis bija pārvietot Prigožinu un "Vagner" uz Baltkrieviju, lai organizētu triecienu Ukrainai no ziemeļiem.

Tikmēr propagandisti priecājas par Baltkrievijas kaimiņvalstu bailēm no tur izvietotajiem vagneriešiem. Militārais eksperts Igors Korotčenko pat uzbūra ainiņu, cik jauki būtu, ja NATO samita laikā Viļņā tajā iebruktu "Vagner" kaujinieki no Baltkrievijas un sagūstītu "biedru Stoltenbergu" jeb NATO ģenerālsekretāru, pie viena veicot Viļņā valsts apvērsumu.

Visjaukākais šajā stāstā esot tas, ka par to nevarēšot vainot nedz Krieviju, nedz Baltkrieviju, jo "vagnerieši" ir privāta militāra struktūra, kas nevienai valstij nepakļaujas. Krievi no sirds izbauda un ļauni priecājas par Baltkrievijas kaimiņvalstu bailēm no tur izvietotajiem kaujiniekiem.