Ukraina: Militārā dumpja laikā vāgnerieši centās iekļūt kodolieroču bāzē

Kāds Kremlim tuvs avots ar militārām saistībām apstiprināja daļu no Budanova ziņojuma.

ASV amatpersonas pauda šaubas par šo scenāriju. Atbildot uz jautājumu par to, vai "Vagner" spēki ir sasnieguši bāzi un centušies iegūt kodolieročus, Baltā nama Nacionālās drošības padomes pārstāvis Ādams Hodžs sacīja: "Mēs nevaram apstiprināt šo ziņojumu. Mums nevienā brīdī nebija indikācijas, ka kodolieroči vai saistīte materiāli tika apdraudēti."

Viņš sacīja, ka "Vagner" rīcībā varēja būt tūkstošiem karavīru, taču maz ticams, ka kāds no viņiem zināja, kā detonēt kodolieroci.

"Būtu jāpabeidz to komplektēšana, izmantojot specializētu aprīkojumu un pēc tam atbloķējot pieejas saites, un, lai to izdarītu, būtu nepieciešama sadarbība ar kādu no 12. direktorāta", kas atbild par Krievijas kodolarsenāla aizsardzību.