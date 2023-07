VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Propagandisti izsmējīgi par NATO samitā panākto

Propagandisti tēlo muļķus

Tāpat vairākos raidījumos vairākas dienas pēc kārtas propagandisti rādīja fotoattēlu no samita, kur Ukrainas prezidents Zelenskis redzams stāvam nedaudz atstatus no vairākiem NATO valstu vadītājiem. Kremļa ideologu ieskatā tas esot apliecinājums tam, ka Zelenskis visiem esot apnicis, ka Rietumvalstu līderi viņu neciena, nevērtē un no viņa izvairās. Šāds selektīvs faktu pasniegums nevis atspoguļo objektīvo realitāti, bet gan to izkropļo.