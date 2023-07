Kariņš un vairāki ministri dosies atvaļinājumā

Brīvdienās dosies arī vairāki ministri. Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS) atvaļinājumā atradīsies no 24.jūlija līdz 6.augustam, finanšu ministrs Arvils Ašeradens - līdz 28.jūlijam, klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars - no 24.jūlija līdz 30.jūlijam, veselības ministre Līga Meņģelsone - no 24.jūlija līdz 30.jūlijam, aizsardzības ministre Ināra Mūrniece - no 24.jūlija līdz 3.augustam, bet vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks - no 24.jūlija līdz 4.augustam.