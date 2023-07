Tavars noraida kuluāros izskanējušo par iespēju AS apsvērt dalību jaunā valdībā

Vaicāts par minējumu kuluāros par iespēju AS tomēr apsvērt dalību jaunā valdība , ja tāda galu galā veidotos, Smiltēns, retoriski vaicājot, akcentēja, ka nevienā brīdī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) nav paziņojis, ka būtu sākts ceļš uz pērn parakstītā koalīcijas līguma laušanu.

AS politiķis arī vērsa uzmanību, ka vēl tikko, pirms Saeimas aiziešanas sesiju pārtraukumā parlamentā notika "pilnīgi svaigs" balsojums, pārapstiprinot mandātu pašreizējai valdībai. Tāpat arī pagājušās nedēļas AS un JV tikšanās reizē no Kariņa un labklājības ministres Evikas Siliņas (JV) izskanējuši atzinīgi vārdi par abu partiju apvienību līdzšinējo sadarbību.