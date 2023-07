VIDEO ⟩ Strādnieka nāve ēkas fasādes remonta laikā. Jaunākā informācija

Strādnieks , kurš nokrita no ēkas jumta, uzņēmumā strādāja pirmo dienu. Ir uzzināta plašāka informācija par nelaimes gadījuma apstākļiem.

"Pārbaudes laikā konstatēts, ka sastatnes, kuras tika uzstādītas pie ēkas, ir uzstādītas atbilstoši likumdošanas prasībām, siets tām apkārt nav bojāts. Tātad runāt par to, ka darbinieks varētu izkrist caur sietu, nokrist no sastatnēm, droši vien tas tā nebūs. Neapstiprināsies tā doma, jo šobrīd izskatās, ka viņš ir nokritis no jumta.