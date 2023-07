"Swedbank" palielinās termiņdepozītu likmes

"Augošās procentu likmes veicina interesi par noguldījumu iespējām: arvien vairāk cilvēki izlemj nevis turēt naudu norēķinu kontā, bet pelnīt ar to," norāda "Swedbank" Privātpersonu apkalpošanas pārvaldes vadītāja Karīna Kulberga.

Pēc bankas datiem, visvairāk skaitliski un arī noguldīto summu ziņā termiņdepozītus šogad jūnija beigās izmantoja klienti vecumā virs 65 gadiem, seko klienti vecumā no 51 līdz 64 gadiem, kā arī klienti vecumā no 36 līdz 50 gadiem. Savukārt procentuāli lielākais pieaugums gan summās, gan līgumu skaitā ir klientiem vecuma grupā no 22 līdz 25 gadiem, seko klienti vecumā 26-35 gadi.