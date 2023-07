VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Krievija un Ziemeļkoreja varot sadarboties, lai pretstāvētu ASV hegemonijai

Aizvadītajā nedēļā visnotaļ paredzamajā krievu propagandas stāstā visinteresantākais bija neizstāstītais. Proti, naktī uz svētdienu Maskavas centrs piedzīvoja dronu uzbrukumu - divi bezpilota lidaparāti bojājuši biroja ēkas biznesa rajonā "Moscow-City". Tajā pašā laikā nevienā no svētdienas ziņu izlaidumiem, nevienā no oficiālajiem Krievijas televīzijas kanāliem par to ziņots netika. It kā tādu uzbrukumu vispār nebūtu bijis. Par iemesliem, kādēļ propagandisti izvēlējās to noklusēt, var tikai spekulēt. Piemēram, viena no versijām varētu būt tāda, ka Krievijai vienkārši nav ar ko atbildēt uz notikušo un savā bezspēcībā krievi nav gatavi atzīties. Vēl viena versija - krievu sabiedrībai ir nepieciešamas uzvaras un veiksmes stāsts, nevis kārtējais pazemojums.