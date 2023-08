Rinkēvičs: Mājokļu pieejamība ārpus Rīgas ir svarīga ekonomiskās aktivitātes veicināšanai

Abas puses pārrunāja aktuālo situāciju ar zemas īres mājokļu būvniecības attīstības gaitu. Latvijas kopējā nepieciešamība pēc kvalitatīviem un pieejamiem mājokļiem, it īpaši reģionos, ir daudz lielāka. Pēc Ekonomikas ministrijas aplēsēm ikgadēji būtu jābūvē ap 10 000 jaunu mājokļu, patlaban temps ir 2000 līdz 3000 gadā.

Valsts prezidents vērsa uzmanību, ka kvalitatīvu mājokļu pieejamība ir viens no ilgstošiem Latvijas izaicinājumiem, it īpaši reģionos. Vienlaikus, neskatoties uz Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda ieguldījumiem tuvāko trīs gadu laikā, ir būtiski turpināt stiprināt centienus mājokļu politikā, jo reālās vajadzības ir lielākas. Tas ir nozīmīgi ne tikai sociālās nevienlīdzības mazināšanai, bet arī plašākā kontekstā ar ekonomikas aktivitātes un darbaspēka mobilitātes veicināšanu, it īpaši ārpus Rīgas.