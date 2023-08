Aptauja: Trešdaļa Latvijas jauniešu vēlas jau tagad pelnīt 1500 eiro "uz rokas"

Aptaujas dati liecina, ka vēlamās algas apmēru tieši ietekmē izglītības līmenis - 43% no jauniešiem, kuri jau šobrīd gribētu saņemt virs 1500 eiro, ir ieguvuši augstāko izglītību, savukārt 29% - vidējo speciālo izglītību.

Atbildot uz jautājumu par pašreizējiem ienākumiem, vairāk nekā puse respondentu Latvijā norāda, ka pelna mazāk par 1200 eiro pēc nodokļu nomaksas - piektā daļa saņem līdz 500 eiro, 15% - no 500 līdz 800 eiro, bet ap 22% - no 800 līdz 1200 eiro. Vienlaikus 19% no aptaujātajiem nevēlējās atklāt savu ienākumu līmeni, bet 6% atzina, ka regulāru ienākumu viņiem nav.