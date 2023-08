AS sadarbībai koalīcijā ar ZZS un "Progresīvajiem" būtu jāpārvar grūtības

Gan AS politiķi, gan politikas vērotāji norādījuši, ka Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) paziņojums par gaidāmo demisiju nozīmē, ka politiskais process valdības izveidē "sākas no sākuma". Tas nozīmē, ka AS neuztverot JV, ZZS un "Progresīvos" kā nākamās valdības kodolu.