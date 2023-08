Limbažos no oktobra palielinās siltumenerģijas tarifu

SIA "Limbažu siltums" siltumenerģijas gala tarifs no šā gada 1.oktobra būs 83,42 eiro par megavatstundu (MWh).

Siltumenerģijas ražošanas tarifa palielinājums paredzēts par 3,84% - no 56,46 eiro par MWh līdz 58,63 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu plānots palielināt par 7,83% - no 22,33 eiro par MWh līdz 24,08 eiro par MWh, turpretī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs samazināsies par astoņiem centiem - no 0,63 līdz 0,71 eiro par MWh.