Par zādzību izdarīšanu no neaizslēgtiem īpašumiem Valdemārpilī aiztur vīrieti

6.augustā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju par nozagtu bērnu velosipēdu Valdemārpilī un turpat netālu no neaizslēgtas automašīnas nozagtu sieviešu somiņu.

Šobrīd pret vīrieti ir uzsākti kriminālprocesi par sveša maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, par zādzību nelielā apmērā un par zādzību, iekļūstot transportlīdzeklī kā arī administratīvā pārkāpuma process par, iespējams, narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu lietošanu. Aizturēšanas laikā likumsargi veica alkohola pārbaudi vīrieša izelpā un konstatēja, ka viņš neatradās alkohola reibumā, taču, lai noteiktu to, vai vīrietis neatrodas apreibinošo vielu ietekmē, viņš tika nogādāts medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai. Nozagtās mantas ir daļēji atgūtas.

Jāpiebilst, ka zādzību atviegloja tas, ka automašīna, no kuras nozagta somiņa, nebija aizslēgta, īpašums, no kura nozagtas maksājuma kartes, nebija aizslēgts un velosipēds, kas tika nozagts no pagalma, nebija pieslēgts. Valsts policija atkārtoti aicina iedzīvotājus sargāt savus īpašumus, slēgt ciet durvis dzīvokļiem un automašīnām, tāpat neatstāt velosipēdus nepieslēgtus un bez uzraudzības.