Latvijas skolēni izcīna pilnu medaļu komplektu Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē

Bet, ja neskaita uzdevumus, tad īpaši iepriecināja viens no olimpiādes saukļiem, kas šogad bija "We will love you modestly" ("Mēs mīlēsim jūs pieticīgi"). Tas izpaudās vairākos amizantos un sirdi sildošos notikumos gan no dalībniekiem, gan no vadītājiem, kas padarīja olimpiādi tiešām neizmirstamu, piebilst Freipičs.