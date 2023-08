AS piedāvā izstrādāt jauktās vēlēšanu sistēmas piedāvājumu

AS piedāvājums paredzētu, ka Saeima tiktu ievēlēta daļēji no vienmandātu apgabaliem un daļēji tāpat kā līdz šim - no pieteiktajiem sarakstiem. Tāpat tas ietvertu iespēju atsaukt deputātus, kuri pietiekoši augstā līmenī nepilda savus pienākumus, skaidroja Tavars.