Rīgas līcī plāno audzēt varavīksnes foreles

Rīkojumā teikts, ka jūras akvakultūras attīstīšanai jūras teritorijās aiz piekrastes zonas, netālu no Mērsraga un Rojas ostām, aptuveni 20 metru dziļumā pakāpeniski tiks izvietoti līdz 25 tīklu sprosti ar 160 metru apkārtmēru un 52,5 metru diametru. Sprosts zem jūras virsmas atradīsies apmēram 50 centimetru dziļumā, zemāk apmēram viena metra augstumā atradīsies sprosta margas, bet sprosta kopējais dziļums būs 15 līdz 16 metri.

ZM piebilst, ka vienas ražošanas periods jūrā ir apmēram astoņi mēneši - no aprīļa līdz decembrim. Atkarībā no zivju izmēra, vienā sprostā var atrasties 100 000 līdz 135 000 zivju.

Tāpat ministrijā norāda, ka pilns ražošanas cikls no ikriem līdz tirgojamai varavīksnes forelei, kas sver vismaz divi kilogrami, aizņem apmēram trīs gadus, bet ZM skaidro, ka "Riga Bay Aquaculture" varēs sākt ražošanu jūras audzētavā jau no pirmā gada, izmantojot smoltus no "Musholm" audzētavām Dānijā.