ŅEM VĒRĀ ⟩ Uz Vidzemes šosejas un autoceļa Cēsis-Vecpiebalga sākuši darboties vidējā ātruma kontroles posmi

Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma šogad kopumā tiks ieviesta 16 valsts ceļu posmos, tostarp uz Tallinas šosejas (A1) no Siguļiem līdz Lilastei, uz Valmieras šoseja (A3) no tilta pār Līčupi līdz Stalbei, uz Daugavpils šosejas (A6) no Kokneses līdz Stukmaņiem, aiz tilta pār Aivieksti Pļaviņās līdz mājām "Banderi" un no Krustpils līdz Stūrniekiem.

Uz Bauskas šosejas (A7) kontroles sistēma būs no Tilderiem līdz Iecavai, uz Jelgavas šoseja (A8) - no Spodrām līdz krustojumam ar Parka aleju Elejā. Uz Liepājas šosejas (A9) kontroles sistēma paredzēta no pagrieziena uz Kalnciemu līdz krustojumam ar autoceļu Jelgava-Tukums (P98) un no krustojuma ar autoceļu Tebra-Kazdanga-Cildi līdz Silkalniem.

Uz Ventspils šoseja (A10) vidējā ātruma kontrole būs no Varkaļiem līdz Griķiem, no pagrieziena uz Tīreļu taku līdz pagriezienam uz Smārdi un no Gulbju ezera līdz pagriezienam uz Usmu.

Tāpat kontrole būs uz valsts galvenā autoceļa Rēzekne-Daugavpils (A13) no Kovališkiem līdz Rušeņicai.

Sodu par maksimāli atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, tai skaitā vidējā ātruma kontroles posmos, izrakstīs un administrēs Valsts policija.

LVC norāda, ka vidējā braukšanas ātruma kontroles posmi tika izvēlēti, ņemot vērā ceļu satiksmes negadījumu statistiku par pēdējiem trim gadiem, kā arī kopējo satiksmes intensitāti, kravas transporta īpatsvaru un aizliegumu apdzīt.

Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēmu, atbilstoši iepirkuma rezultātiem, uzstādīja "PS Fima Group" par līgumcenu 1,261 miljoni eiro. No tās ap 900 000 eiro paredzēti vidējā ātruma kontroles sistēmas ierīkošanai 16 posmos, bet ap 360 000 eiro - sistēmas uzturēšanai triju gadu periodā 2023.-2025.gadā. Pēc līguma beigām sistēmas uzturēšana tiks īstenota par valsts budžeta līdzekļiem.