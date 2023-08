FOTO ⟩ Rinkēvičs aicina partijas neatmest centienus veidot plašāku koalīciju

Vaicāta, vai izšķiršanās no AS tiks gaidīta šonedēļ, JV politiķe atbildēja: "Ejam uz priekšu šonedēļ. Mēs virzāmies noteikti uz priekšu raitiem soļiem jau šonedēļ." "Tie partneri, kuriem ir bažas par to, ka viņi zaudēs kontroli, iespējams, kādās varas pozīcijās, viņiem ir jāizšķiras, vai viņi ir gatavi parādīt saviem vēlētājiem, vai spēj izpildīt vēlētājiem dotos solījumus, vai arī viņi turpinās meklēt "dažādus modeļus", lai atrastu sev ērtāku varas pozīciju," izteicās premjera kandidāte.