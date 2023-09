No triecieniem pa Baltiju līdz kapa klusumam

Proti, propagandistisko vēstījumu atšķirībās runa ir par Ukrainas veikto dronu triecienu Pleskavas lidostai naktī no 29. uz 30.augustu. Dronu uzbrukuma rezultātā tika sabojātas četras smagās transporta lidmašīnas Il-76 un Krievija bija spiesta slēgt gaisa telpu virs Maskavas Vnukovas lidostas. Gan "Telegram" kanālos, gan dažādās interneta programmās propagandisti ar putām uz lūpām sauca pēc atriebības, propagandistisko melu tēvs Vladimirs Solovjovs savā "online" programmā "Pilns kontakts" kliedza, ka dronu triecieni Pleskavai ir notikuši no Baltijas valstu teritorijām, līdz ar to Igaunija un Latvija ir jānoslauka no zemes virsas. Jāpiebilst, ka aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA) kategoriski noliedza jebkādu Latvijas iesaisti minētajā uzbrukumā. Savukārt Krievijas domes deputāts un atvaļinātais ģenerālis Andrejs Guruļovs pat murgoja par kodoltriecienu Ukrainai.