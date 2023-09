61% Krievijas pilsoņu nav nokārtojuši latviešu valodas pārbaudi

Valodas pārbaudi bija iespējams kārtot no 11.aprīļa līdz 29.augustam. Pārbaudes tika īstenotas divos posmos - sākotnēji tika noteikts, ka Krievijas pilsoņiem pārbaudēm jāreģistrējas no 1.februāra līdz 24.martam, tomēr vēlāk termiņš tika pagarināts līdz 30.jūnijam. Šāds pārbaudes kārtošanas periods noteikts, lai nenokārtotas pārbaudes gadījumā Krievijas pilsoņiem dotu iespēju augustā reģistrēties atkārtotai pārbaudei un vēlreiz to kārtot, iekļaujoties Imigrācijas likumā noteiktajos termiņos.