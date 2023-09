Krievkalni pēc šķiršanās saglabājuši labas attiecības un pat kopā uzstājas

Runājot par šķiršanās iemesliem, viņa iepriekš atklāja: "Kad cilvēks ir ļoti aizņemts ar darbiem, kad ir ģimene, bērni, tad atsvešināšanās un attālināšanās notiek nemanāmi. Mums notika tā, ka pilnībā aizpeldējām viens no otra. (..) Mēs viens otram nodarījām pāri negribot. Tas ilga vairāku gadu garumā, nesaprotot, ka otram dari pāri. Un mēs to abi divi darījām. To atklājām tikai tad, kad jau šķīrāmies – tikai tad viss tā izgaismojās."